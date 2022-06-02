Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

AA - Güncel
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Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Akdeniz Mahallesi Soner Ali Yılmaz Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Keş, binanın 11. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Keş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İnşaat işçisi Keş'in cesedi, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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