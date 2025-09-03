Mersin'de İnşaatta Mahsur Kalan İşçiler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle 13. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumları iyi.
Mersin'de elektrik arızası nedeniyle inşaatın 13. katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten işçiler K.T. ve A.D, üzerinde durdukları iskeleyi elektrik arızası nedeniyle hareket ettiremedi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla 54 metre yükseklikteki 13. katta duran işçilere ulaştı.
Güvenli alana indirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarma çalışması, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerasınca görüntülendi.