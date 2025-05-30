Mersin'de İnşaatta Halat Kopması: İşçi Kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatta iskele halatının kopması sonucu asılı kalan işçiyi çevredekiler kurtardı.

Tece Mahallesi'nde 10 katlı inşaat halindeki binanın 5'inci katında çalışan işçinin bulunduğu iskelenin halatı koptu.

Emniyet halatı takılı olan işçi bu sırada yardım beklerken aşağı doğru kayarak birinci kat seviyelerine kadar geldi.

İşçi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.