Mersin'de İnşaat Temeline Düşen Otomobilde 2 Yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşıdı.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ali Can E. idaresindeki 34 BNU 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Gazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki 3 metrelik kazı alanına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Ali Can E. ve araçtaki Ali B. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel