Mersin'de İnşaat İşçisi Düşme Tehlikesi Geçirdi

Mersin'de İnşaat İşçisi Düşme Tehlikesi Geçirdi
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Mersin'de 10 katlı bir inşaatta çalışan bir işçi, iskele devrilince havada asılı kalırken güvenlik kemeri sayesinde hayatı kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

MERSİN'de 10 katlı inşaatın dış cephesinde üzerinde bulunduğu iskele devrilen işçi, güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Yaşanan panik anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın dış cephesinde çalışan işçinin bulunduğu iskelenin ipleri koptu. 5'inci kattaki işçi, devrilen iskeleden düşerken binadan sarkan halata tutunup, ayağını da pencereye basarak sabit kalmaya çalıştı. Bir süre sonra gücünü kaybeden işçi halatı bırakınca düşmeye başladı ancak güvenlik kemeri sayesinde 5'inci kat civarında havada asılı kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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