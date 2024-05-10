Mersin'de İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'de kentteki su yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı "İl Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) düzenlenen programda, Mersin havzasındaki su kaynaklarının etkin kullanımının önemini anlattı.

Su konusuna her alanda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu barajlarımız birden çok amaçla tesis ediliyor. Örneğin Pamukluk Barajı; içme suyu, sulama suyu ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor. Kentte içme ve sulama suyu kanalı inşaatları da hızlı şekilde devam ediyor. Yeni yatırımlarla su havzalarındaki suların biriktirilmesi, belediye hizmet alanlarında mevcut şebekelerin kontrol edilmesi, tamir ve bakım çalışmaları önem arz ediyor."

Pehlivan okullarda da bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını belirterek, su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından basına kapalı süren toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık da katıldı.