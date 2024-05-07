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Mersin'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretimi operasyonu

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Mersin'in Mezitli ilçesinde, deposunda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 87 kök kenevir, 98 uyuşturucu hap, 14 ışıklandırma ekipmanı, vantilatör ve termostat ele geçirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, deposunda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruştuma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen G.G. gözaltına alındı.

Operasyonda, 87 kök kenevir, 98 uyuşturucu hap, 14 ışıklandırma ekipmanı, vantilatör ve termostat ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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