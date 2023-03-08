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Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i depremzede 8 kişi yaralandı

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Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i depremzede 8 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i depremzede 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i depremzede 8 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 31 EN 388 plakalı otomobil, TEM otoyolu Doğu Kavşağı'nda M.M'nin kullandığı 63 MB 7810 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, A.B. yönetimindeki araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 depremzede ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazıları itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

TEM Otoyolu Tarsus Mersin Güncel Haberler

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