Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Şule Pan'ın (45) kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında, Burhan Kakaç (55) idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Gaziantep Pozantı Tarsus Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.