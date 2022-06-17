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Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şule Pan'ın (45) kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında, Burhan Kakaç (55) idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Gaziantep Pozantı Tarsus Mersin Güncel Haberler

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