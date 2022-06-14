Mersin'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Şehitler Tepesi Mahallesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ABH 312 plakalı otomobil ile 33 PB 404 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler

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