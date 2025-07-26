Mersin'de İki Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Mersin'de İki Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü
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Mersin'de Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar, evlerinde başlarından tabancayla vurularak hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili kayınbirader Ö.Ç. şüpheli olarak aranıyor.

MERSİN'de Türkan Söylemez (56) ve kızı Aygül Çınar (26) evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç., şüpheli olarak aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 5720 Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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