Mersin'de İki Ayrı Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde, iki ayrı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar oluştu, polis yangınların çıkış nedenleri üzerinde inceleme başlattı.

MERSİN'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde iki ayrı evde çıkan yangın; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Erdemli ilçesindeki yangın Alata Mahallesi Kalfa Sokak yakınlarında bir apartmanın 4'ncü katında N.Ö.'ye ait dairede çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Merkez Yenişehir ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yangın ise 10 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Pencerelerden alevlerin yükseldiği yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Polis ev yangınlarının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: Soner AYDIN- Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
