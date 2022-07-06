Mersin'de iki araçtan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Mersin'de iki aracın akülerinin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de iki aracın akülerinin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Erdemli ilçesindeki iki aracın akülerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimliği belirlenen şüpheliler M.E. ve S.G, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı, çalınan aküler bulundu. Öte yandan, iki aracın akülerinin çalındığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Mersin Güncel Haberler

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