Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Ahmet Güler - Güncel
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Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 33 AFJ 152 plakalı hafif ticari araçla 33 AFU 456 plakalı otomobil, Kelceköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Güler - Güncel

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