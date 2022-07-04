Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA - Ahmet Güler - Güncel
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Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 33 AFJ 152 plakalı hafif ticari araçla 33 AFU 456 plakalı otomobil, Kelceköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ahmet Güler - Güncel