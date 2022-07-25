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Mersin'de ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

Toroslar Belediyesi tarafından ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesi tarafından ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, ekipler kırsal mahallelerdeki camilerde temizlik çalışması yaptı.

İbadethanelerin halılarını makineyle temizleyen ekipler, dezenfeksiyon işlemi de uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19 ile mücadele için kamuya açık alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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