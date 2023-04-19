Mersin'de ibadethane ve mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
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Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ibadethane ve mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ibadethane ve mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bayram öncesi kentteki cami, cemevi ve kiliseler temizlenerek dezenfekte edildi.
Ekipler, vatandaşların bayramda ziyaret edeceği mezarlıklarda da temizliğin yanı sıra ağaçlarda budama yaptı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel