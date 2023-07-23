Mersin'de Huzur Uygulamasında 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Mersin'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında jandarma ekipleri tarafından 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 49 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı ve 145 bin 980 TL idari para cezası uygulandı.

MERSİN'de jandarmanın yaptığı huzur uygulamasında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığını engellemek, organizatörlük yapan kişileri yakalamak amacıyla Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde asayiş, trafik ve komando timlerinden oluşun 136 personelin katılımıyla 43 noktada eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 5 bin 312 kişi kontrol edildi. Mevzuata uygun hareket etmediği belirlenen 49 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapılarak 145 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. (DHA)