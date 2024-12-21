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Mersin'de hutbe okuma yarışması düzenlendi

Mersin'de hutbe okuma yarışması düzenlendi
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Mersin'in Anamur ilçesinde, hutbe okuma yarışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, hutbe okuma yarışması gerçekleştirildi.

Anamur Müftülüğü ve Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin işbirliğinde Anamur Otogar Camisi'nde "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya, Mersin genelindeki 12 imam hatip lisesinden öğrenciler katıldı.

Yarışmada, Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bedrettin Haddad birinci, Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Kaplan ikinci, Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Ali Oktar üçüncü oldu.

Programa, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Önder Sarı, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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