Mersin'de Husumetli Akraba Silahlı Saldırıya Uğradı

Mersin'de Husumetli Akraba Silahlı Saldırıya Uğradı
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Mersin'de Zülküf U., husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş etti. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

MERSİN'de Zülküf U.'nun, husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Nisan'da merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Zülküf U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan husumetlisi E.U.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi önceki gün Diyarbakır'da gözaltına aldı. Olayda kullandığı ruhsatsız silahı da ele geçirilen Zülküf U. emniyete götürüldü.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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