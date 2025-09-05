Haberler

Mersin'de Hurda ve Atık Malzeme Biriktiren Kişiye Ceza

Mersin'de Hurda ve Atık Malzeme Biriktiren Kişiye Ceza
Mersin'in Akdeniz ilçesinde boş arsa ve sokakta hurda biriktiren kişiye, zabıta ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından idari para cezası verildi. Ekipler, bölgede atıkların temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde boş arsa ve sokakta atık malzeme biriktiren kişiye idari para cezası verildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'ndeki boş arsa ve sokakta bulunan hurda ile atık malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerce, iş makinesi yardımıyla hurda ve atık malzemeleri bulunduğu yerden kaldırıldı, bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Daha öncede temizlendiği bildirilen bölgede hurda ve atıkları biriktiren kişiye idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
