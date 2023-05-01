Mersin'de HÜDA PAR üyelerine silahlı saldırı

Mersin'de seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR İl Gençlik Kolları üyelerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda bir kişi yaralandı.

MERSİN'de kimliği belirsiz kişiler, seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR üyelerine saldırdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç'in seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR İl Gençlik Kolları üyelerine, kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Saldırganların bazıları bu sırada havaya ateş açtı. Darbedilen Bedir Karakayalı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Partililerin olay yerine gelmesiyle birlikte saldırganlar ara sokaklara kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.