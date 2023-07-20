Mersin'de 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 5 Bin 850 Aileye Ulaşıldı

Mersin'de, ilk kez Akdeniz Belediyesinin başlattığı 'Hoş geldin bebek' projesiyle 5 bin 850 aileye ulaşıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, 2020 yılı başında hayata geçen ve büyük ilgi gören 'Hoş geldin bebek' projesi ile ilçe genelinde ulaşılan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje ile 5 bin 850 aileye ulaşıldı. Ayrıca, hoş geldin bebek çantası ulaştırılan aileler arasında depremzede ailelerin de büyük ölçüde yararlandığı kaydedildi.

"Ailelerin yüklerini hafifletiyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'de bu güzel ve örnek projeyi başlatan ilk belediye olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz örnek projemiz sayesinde annelere ulaşıyor, hem onların hem de bebeklerinin birçok ihtiyacını karşılayan çantayı kendilerine hediye ediyoruz. Doğum telaşı yaşayan aileler, anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri bir arada bulmanın rahatlığını yaşıyor. Bebeklerinden dolayı tatlı bir heyecan yaşayan ailelerin, yükleri de bu şekilde hafifliyor. Akdeniz Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ailelerimizin zorlu ve sevinçli zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bebeğin ihtiyaç duyduğu pek çok ürün mevcut

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Akdenizli aileler de 'Hoş geldin bebek' projesini başlatarak diğer yerel yönetimlere de örnek olan Başkan Gültak'a teşekkür ettiler. Hediye edilen çantada, biberondan emziğe, mamalara, bebek bezinden çeşitli hijyen ürünlerine kadar, bebeğin ve annenin ihtiyaç duyduğu pek çok ürün bulunuyor. - MERSİN