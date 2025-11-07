Haberler

Mersin'de Hortum ve Fırtına Sera Üreticilerini Vurdu

Mersin'de Hortum ve Fırtına Sera Üreticilerini Vurdu
Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum, seraların zarar görmesine neden oldu. Üreticiler, hasarın boyutunu değerlendirip onarımlar yapmaya başladı. Yetkililer hasar tespiti çalışmalarına başladı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum, seralara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde ilçede fırtına etkili oldu. Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde aniden çıkan hortum, çok sayıda serayı harabeye çevirdi. Hortumun etkisiyle seraların plastik örtüleri parçalandı, demir direkleri yerinden söküldü. Üreticilerin seralarında yetiştirdiği muz, domates ve salatalık fideleri zarar gördü. Hortum ve fırtına sabaha karşı etkisini kaybederken, günün ilk ışıklarıyla felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Sabah erken saatlerde seralarına gelen üreticiler, zarar gören örtüleri ve kırılan direkleri onarmak için çalışmaya başladı. Amcasının serasına yardıma gelen Emrah Uçar, "Gece saat 23.30 gibi bir anda çok şiddetli bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda hortum, seraları yerle bir etmişti. Naylonlar uçtu, direkler devrildi. Her yıl benzer afetlerle karşılaşıyoruz ama bu yıl zarar çok daha fazla. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Bozyazı Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, bölgede hasar tespiti çalışmalarına başlandığı belirtildi. Tarım sigortası olmayan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de sahada incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
