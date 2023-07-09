Mersin'de hortum sonucu minare yıkıldı, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak sonrası çıkan hortum, Merkez Camisi'nin minaresini yıktı ve minare yoldan geçen araçların üzerine devrildi. Olayda 2 kişi hafif yaralandı. Sağanak ve hortum nedeniyle seralarda ve bir pazar yerinde de hasar meydana geldi.