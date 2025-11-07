Mersin'de Hortum Sebze ve Muz Seralarına Zarar Verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen bazı seralar zarar gördü.

Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.

Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü.

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.