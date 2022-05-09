Mersin'de hırsızlık zanlısı, çaldığı sigaranın barkot numarasından tespit edildi - Haberler

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Mersin'de hırsızlık zanlısı, çaldığı sigaranın barkot numarasından tespit edildi

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de hırsızlık zanlısı, çaldığı sigaranın barkot numarasından tespit edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çaldığı sigaranın barkot numarasından tespit edilerek yakalandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çaldığı sigaranın barkot numarasından tespit edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iş yerinden 430 bin lira ile 10 karton sigara çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerince Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

İstasyonun eski bir çalışanından şüphelenen ekipler, zanlıyı takibe aldı.

Ekiplerin durdurduğu zanlı, içtiği sigara ile çalınan sigaranın barkot numarasının uyuşması üzerine gözaltına alındı.

Şüphelinin adresindeki ahırda yapılan aramada, çalıntı para ve sigaralar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Akaryakıt, Jandarma, Sigara, Mersin, Güncel, Haberler

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