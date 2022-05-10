Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Tarsus ilçesinde evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin Z.B, E.B. ve Ö.T. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı, araçlarında yapılan incelemede de çalıntı para, ziynet eşyası ve cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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