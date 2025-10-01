Mersin'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Yakalandı

MERSİN'de, girdikleri evden ziynet eşyası çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına görüntülerinden kimlikleri tespit edilip, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin tanınmamak için şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki tüm kameraları detaylı olarak inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin, sık sık kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen C.G., M.A. ve K.Y. adlı kadınlar olduğunu belirledi. Şüpheliler, kaçış güzergahlarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde, ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte şehirden kaçmaya çalışırken bindikleri minibüste gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin daha önce de farklı illerde çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Mustafa ERCAN Kamera: MERSİN,