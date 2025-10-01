Haberler

Mersin'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

Mersin'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de girdikleri evden ziynet eşyası çalan 3 kadın, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı. Şüphelilerin çeşitli illerde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

MERSİN'de, girdikleri evden ziynet eşyası çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına görüntülerinden kimlikleri tespit edilip, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin tanınmamak için şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki tüm kameraları detaylı olarak inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin, sık sık kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen C.G., M.A. ve K.Y. adlı kadınlar olduğunu belirledi. Şüpheliler, kaçış güzergahlarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde, ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte şehirden kaçmaya çalışırken bindikleri minibüste gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin daha önce de farklı illerde çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Gergerlioğlu'na açık açık sorduk: DEM, Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Liverpool'u ezdi, Mourinho'yu eski takımı dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.