Mersin'de hırsızlık ve yağma iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı - Haberler

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Mersin'de hırsızlık ve yağma iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de hırsızlık ve yağma iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda durdurdukları araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla 32 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda durdurdukları araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla 32 zanlı gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan geçen araçları çeşitli bahanelerle durduran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddia edilen 43 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, Tarsus, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16'sı kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 8 av tüfeği, 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İkametinde bulunamayan 11 şüpheli ise aranıyor.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Cumhuriyet, Gaziantep, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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