Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı

Mersin'de 3 hırsızlık suçundan aranan zanlı, bir mağazadan hırsızlık yaptığı esnada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesindeki kozmetik mağazasından hırsızlık yapan F.Y. (29), Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sorgusunda benzer 3 suçtan arandığı belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.