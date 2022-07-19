Mersin'de hemzemin geçitler yenileniyor
AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitlerde düzenleme ve asfalt zemini yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitlerde düzenleme ve asfalt zemini yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve belediye ekipleri Gazipaşa Bulvarı'ndaki hemzemin geçidinde iş makineleriyle çalışma yaptı.
Ekipler, yayalar ve özel gereksinimli bireyler için de uygun zemin oluşturdu.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel