Mersin'de hemzemin geçitler yenileniyor Mersin'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitlerde düzenleme ve asfalt zemini yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitlerde düzenleme ve asfalt zemini yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve belediye ekipleri Gazipaşa Bulvarı'ndaki hemzemin geçidinde iş makineleriyle çalışma yaptı. Ekipler, yayalar ve özel gereksinimli bireyler için de uygun zemin oluşturdu. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Devlet Demiryolları Türkiye Cumhuriyeti Tarsus Mersin Güncel Haberler

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