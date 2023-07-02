Mersin'de Helikopter Destekli Trafik Denetiminde 11 Sürücüye Cezai İşlem

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptığı belirlenen 11 sürücüye para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bayram tatili sürecinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli uygulamaların gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde, 11 araç sürücüsüne toplamda 11 bin 469 lira ceza kesildi.

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptığı belirlenen 11 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bayram tatili sürecinde trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yapıldı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, turizm merkezlerindeki kara yollarını helikopterle denetledi.

Havadan yapılan incelemelerde, kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar telsiz aracılığıyla yer kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

Trafik jandarma ve asayiş timlerinin de aralarında olduğu 24 timin katıldığı denetimlerde, 11 araç sürücüsüne 11 bin 469 lira ceza kesildi.