Mersin'de hayırsever çift hastaneye 375 bin lira bağış yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan hayırsever çift, hastaneye 375 bin lira bağışta bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan hayırsever çift, hastaneye 375 bin lira bağışta bulundu.

İlçede yaşayan 73 yaşındaki hayırsever Rahmi ve Birgül Gül çifti, Erdemli Devlet Hastanesine bağış yaptı.

Yaptıkları bağış sonrasında hayırsever çifte İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ve diğer yetkililer plaket verdi.

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, gazetecilere, yapılan bağışın anlamlı olduğunu belirterek, Gül çiftine teşekkür etti.

Rahmi Gül de imkanları el verdiği sürece eşiyle bağış yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Birgül Gül de Erdemli'nin yanı sıra Mut, Silifke, Gülnar ilçeleriyle Karaman'daki hastanelere de yardımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bağışla hastanenin acil servisinin tadilatının yapılacağı bildirildi.