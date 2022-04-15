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Hayatını kaybeden mimar Türüt son yolculuğuna uğurlandı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de 78 yaşında hayatını kaybeden mimar Birman Türüt'ün cenazesi toprağa verildi.

Mersin'de 78 yaşında hayatını kaybeden mimar Birman Türüt'ün cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Türüt'ün cenazesi, projesini yaptığı Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nin avlusuna götürüldü.

Burada düzenlenen törene Türüt'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Birman Türüt'ün cenazesi, Akbelen Mezarlığı'nda defnedildi.

Hayatını kaybeden mimar Türüt son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden mimar Türüt son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden mimar Türüt son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden mimar Türüt son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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