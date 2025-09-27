Mersin'de Hayatını Kaybeden Babaanne ve Torunu Yan Yana Defnedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yangın sonucu hayatını kaybeden Ümmügülsüm Doğan ve torunu Hamdican Doğan, cenaze namazının ardından aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden Ümmügülsüm Doğan ile torunu Hamdican Doğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Babaanne ile torunun cenazeleri, Tarsus'un Böğrüeğri Mahallesi'ne getirildi. Babaanne ile torunu, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel