Mersin'de Havuz Temizlerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesindeki havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Komşularının yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.