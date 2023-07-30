Mersin'de Havuz Temizlerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesindeki havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Komşularının yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde havuz temizlerken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Karakeşli Mahallesi'nde yaşayan Saip E, evinin bahçesindeki bir kısmı su dolu havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı.
Komşularının yardımıyla havuzdan çıkarılan Saip E, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saip E, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay anı ikametin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel