Mersin'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

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Mersin'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda uzun süre mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda uzun süre mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bir kedinin uzun süredir mahsur kaldığını fark edenler, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, halat yardımıyla yaklaşık 15 metrelik boşluğa inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mezitli İtfaiye Mersin kedi Güncel Haberler

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