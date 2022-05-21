Mersin'de havalandırma boşluğuna sıkışan kuş kurtarıldı - Haberler

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Mersin'de havalandırma boşluğuna sıkışan kuş kurtarıldı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de havalandırma boşluğuna sıkışan kuş kurtarıldı

Tarsus ilçesinde 5 katlı apartmanın havalandırma bölümünde sıkışan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarsus ilçesinde 5 katlı apartmanın havalandırma bölümünde sıkışan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ergenekon Mahallesi Semerkant Caddesindeki Erhan Apartmanında oturanlar, havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, kuşu bulunduğu noktadan çıkartarak doğaya saldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Ergenekon, İtfaiye, Tarsus, Güncel, Haberler

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