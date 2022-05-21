Mersin'de havalandırma boşluğuna sıkışan kuş kurtarıldı - Haberler

Mersin'de havalandırma boşluğuna sıkışan kuş kurtarıldı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tarsus ilçesinde 5 katlı apartmanın havalandırma bölümünde sıkışan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tarsus ilçesinde 5 katlı apartmanın havalandırma bölümünde sıkışan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ergenekon Mahallesi Semerkant Caddesindeki Erhan Apartmanında oturanlar, havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, kuşu bulunduğu noktadan çıkartarak doğaya saldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel