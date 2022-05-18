Mersin'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı (2) - Haberler

MERSİN (DHA) - GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Mersin'de teröre finans sağlayan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kilo 340 gram uyuşturucu madde, 4 bin 671 adet uyuşturucu hap, 80 Hint keneviri, 2 ruhsatsız tüfek, 1 silah ve 25 fişek ele geçirildi. 23 şüpheli gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.