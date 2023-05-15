Mersin'de hastanenin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanenin bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanenin bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Tarsus Devlet Hastanesinde güç kaynaklarının bulunduğu bodrum katından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Yangın nedeniyle bazı polikliniklerde tedavi gören hastalar, görevliler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.????????????????????????????
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel