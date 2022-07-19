Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı - Haberler

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Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de yakınlarının yaşamını yitirdiği hastanede taşkınlık çıkartan gruptaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yakınlarının yaşamını yitirdiği hastanede taşkınlık çıkartan gruptaki bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin 25-30 kişilik yakını bahçede taşkınlık çıkardı.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, taşkınlık çıkartanları yatıştırmaya çalıştı.

Bu sırada, vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı.

Ekipler, müdahale ettikleri O.İ'nin elinden silahı aldı.

Gözaltına alınan O.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taşkınlık sırasında ve devamındaki olayda, yaralanan olmadı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Krizi Mersin Güncel Haberler

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