Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastane bahçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastane bahçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Dün Tarsus Devlet Hastanesi'nde çıkan kavgada temizlik personeli F.Y'yi (41) ve kavgayı ayırmaya çalışan A.T'yi (42) tabancayla yaralayan Z.D'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hastane bahçesinde kavga ettiği temizlik personeli F.Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan A.T'yi silahla yaralayan Z.D, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus Devlet Hastanesi Tarsus Mersin Güncel Haberler

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