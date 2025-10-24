Mersin'de Harabe Evde Genç Adam Ölü Bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Efe Ali Avcı (21), harabe bir evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri kullanılmayan harabe evden kötü koku gelmesi üzerine bahçe kapısından girip, camdan baktıklarında yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin Efe Ali Avcı olduğu ve cesedin 4 gündür aynı yerde durduğu tespit edildi.

Avcı'nın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.