Mersin'de Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı
Mersin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Mersin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.