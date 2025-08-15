Mersin'de Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplamda 49 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde çeşitli suçlardan 25 yıl 9 ay ile 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.