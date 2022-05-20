Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi - Haberler

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Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde dün meydana gelen kazada otobüsün altında kalarak yaşamını yitiren Fatma Serindağ'ın (65) cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, 33 yıl önce vefat eden eşi Abdullah Serindağ'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Tarsus'da dün Ömer U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Serindağ'a çarpmış, yaşlı kadın hayatını kaybetmiş, otobüs şoförü gözaltına alınmıştı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Şehir Mezarlığı, Cenaze, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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