Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Haberler

Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ö.U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.
Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bir süre ilerleyen otobüs sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerinde durdu.
Sürücü gözaltına alındı, kadının cesedi morga kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel