Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ö.U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bir süre ilerleyen otobüs sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerinde durdu.

Sürücü gözaltına alındı, kadının cesedi morga kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title