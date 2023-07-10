Mersin'de haksız yere yazılan trafik cezası ortaya çıktı

Mersin'de kavga ettiği kişinin yakını olan fahri müfettişler tarafından iki kez trafik cezası yazılan yaşlı adam bu durumu ortaya çıkartıp konuyu mahkemeye taşıdı. İki fahri müfettiş 73 yaşındaki adama otoyolda makas attığı, ters şeritte gittiği için ceza kesti, PTS kayıtları aracın o yoldan geçmediğini ortaya çıkardı.

Haksız yere yazılan trafik cezasını ortaya çıkardı

Mersin'de kavga ettiği kişinin yakını fahri müfettişler tarafından iki kez trafik cezası yazılan yaşlı adam bu durumu ortaya çıkartıp konuyu mahkemeye taşıdı

İki fahri müfettiş 73 yaşındaki adama otoyolda makas attığı, ters şeritte gittiği için ceza kesti, PTS kayıtları aracın o yoldan geçmediğini ortaya çıkardı

MERSİN - Mersin'de kavga ettiği kişinin yakını olan fahri müfettişler tarafından iki kez bin 288 TL'lik trafik cezası yazılan yaşlı adam bu durumu ortaya çıkartıp konuyu mahkemeye taşıdı. Ayrıca, PTS kayıtları aracın o yoldan hiç geçmediğini ortaya çıkardı.

İddiaya göre, emekli mühendis Bayram İkiz (73), Mersin'deki yazlığında yönetim toplantısında, 24 Ağustos 2020'de başka bir adayı desteklediği için komşusu Abdullah K. ile tartıştı. Yaşanan arbedenin ardından birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, uzlaştı. Olaydan bir hafta sonra İkiz'in evine otoyolda makas attığı gerekçesiyle bin 228 TL'lik trafik cezası geldi. Bu duruma şaşıran İkiz'e, 13 Eylül 2020'de bu kez de ters istikamette araç kullandığı gerekçesiyle bin 228 TL'lik başka bir ceza daha geldi. Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği cezalara itiraz eden İkiz'in oğlu Hüseyin İkiz, durumdan şüphelenip, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Savcı ifadeye çağırdı

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, söz konusu tutanakların müfettişler Serdar K. ile Doğan K. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada Serdar K.'nin, İkiz'in tartıştığı Abdullah K.'nin akrabası, Doğan K. ile de yakın arkadaş oldukları anlaşıldı. İfadeye çağırılan Doğan K., İkiz'in kullandığı otomobilin, diğer araçları makas atarak geçtiğini ve tehlikeli şekilde şerit değiştirdiğini, cezayı da bu nedenle yazdığını anlattı. Diğer şüpheli Serdar K. ise İkiz'in otomobilinin ters şeritte seyredip, trafiği tıkadığını gördüğünü, diğer müfettiş Doğan K.'yi ise ismen bildiğini ancak kendisiyle bir arkadaşlığının olmadığını öne sürdü.

PTS kayıtlarında araç hiç geçmemiş

İkiz'in oğlu Hüseyin İkiz, sosyal medyada yaptığı araştırmada Serdar K. ile Doğan K.'nin, kentteki bir restoranda birlikte yemek yiyip, birbirlerini iş yerlerinde ziyaret ettiklerini, bu anları da fotoğraf çektirerek paylaştıklarını gördü. Bu fotoğrafları da savcılığa delil olarak sunan İkiz, babasının aktif şekilde otomobil kullanmadığını belirtti. Bunun üzerine otoyoldaki Plaka Takip Sistemi'nde yapılan incelemede ise İkiz'in otomobilinin o tarihlerde geçiş yapmadığı ortaya çıktı.

Avukat: "Suç sabit görülürse, kişiler bu suçtan cezalandırılacaktır"

Bu tespitlerin üzerine savcılıkça hazırlanan iddianame, Erdemli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İkiz'in Adana'daki avukatı Yusuf Tevfik Donma, itirazlar sonucu cezaların herhangi bir delile dayanmadığı tespitiyle, iptal edildiğini belirtti.

Avukat Donma, "Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin suçtan kurtulmak üzere yalan beyanda bulunduğuna yönelik değerlendirme yaparak, yeterli suç şüphesi oluştuğunu düşünüyor. Mahkemece 'özel belgede sahtecilik' suçundan, zincirleme ve birlikte gerçekleştirildiği düşüncesiyle kamu davası başlatılıyor. Bunun neticesinde Eylül ayında ilk duruşma görülecek. Dava sonucunda suç sabit görülürse, kişiler bu suçtan cezalandırılacaktır" diye konuştu.