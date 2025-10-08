Haberler

Mersin'de Haksız Fiyat Artışı Denetimi: 433 Bin Lira Ceza Uygulandı

Mersin'de ticaret ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı kurallarına uymayan işletmelere toplamda 433 bin 742 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 908 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 59 bin 609 ürünü inceledi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 433 bin 742 lira ceza verildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
